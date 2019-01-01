Под завалами дома в Магнитогорске выжил 11-месячный ребенок

В Магнитогорске из-под обломков рухнувшего 31 декабря дома извлечен живым 11-месячный младенец.

Состояние ребенка оценивается врачами скорой как тяжелое, готовится реанимация, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на «РИА Новости».

Местные СМИ передают, что ребенка удалось обнаружить благодаря лаю собак, среагировавших на детский плач. Пресс-служба руководства области уточняет, что ребенок в момент обрушения дома утром 31 декабря лежал в кроватке и был тепло укутан, что и спасло ему жизнь под завалами (сейчас в Магнитогорске 17 градусов мороза).

Ранее Sobesednik.ru писал о приостановке разбора завалов из-за угрозы дальнейшего обрушения здания, пострадавшего от взрыва газа. Восемь человек найдены мертвыми, судьба еще 36 остается неизвестной.