Однофамилец главы дилера билетов ЧМ-2018 задержан по подозрению в шпионаже

31 декабря Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании гражданина США Пола Уилана во время «шпионской акции».

Задержание, как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, произошло в Москве 28 декабря. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

Отметим, что человек по имени Пол Уилан являлся исполнительным директором компании Match Accomodation — официального дилера по обеспечению гостиничными номерами во время мероприятий FIFA, в том числе прошедшего минувшим летом в России Чемпионата мира по футболу — 2018. Никакой информации о том, связан ли как-то задержанный с этим человеком, нет.