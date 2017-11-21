В опрокинувшемся автобусе под Москвой находились 47 человек

Движение на трассе М-4 «Дон» затруднено из-за опрокинувшегося пассажирского автобуса.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что во вторник, 21 ноября, в Домодедовском районе Подмосковья перевернулся пассажирский автобус, следовавший из Ростова в Москву. В результате пострадали три человека. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Как уточняет РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУ МЧС по Московской области, ДТП произошло в селе Ям Домодедовского района около 7:30 утра вторника.

Разлива топлива в результате аварии нет, однако движение на участке трассы затруднено.

Источник агентства в экстренных службах региона подтвердил, что при аварии пострадали трое. Всего в автобусе, по его словам, находились 47 человек.

Отмечается, что движение на месте аварии регулируют сотрудники ГИБДД.