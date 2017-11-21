На сотрудницу колонии, напавшую с мечом на священника, завели дело

В Новосибирской области сотрудница колонии напала на православного священника с мечом.

Как сообщает во вторник, 21 ноября, СУ СКР по Новосибирской области на своем сайте, инцидент произошел утром 15 ноября.

26-летняя женщина, зная, что в колонии находятся православные священнослужители, «прошла в здание и пыталась нанести принесенным с собой мечом не менее трех ударов в область головы и тела священнослужителя».

Отмечается, что нападавшую остановили сотрудники колонии и группа захвата.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В СК уточнили, что женщина работала по договору найма.