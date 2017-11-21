Дебоширы издевались над поросенком и верблюдицей в зоопарке Приморья

В зоопарке «Чудесный» в приморском селе Борисовка агрессивные посетители напали на животных.

Как сообщает во вторник, 21 ноября «Интерфакс» со ссылкой на директора зоопарка «Чудесный» Екатерину Зотову, агрессивные посетители напали на содержащихся в вольерах животных.

«Один из посетителей зашел в контактный вольер и ударил маленького поросенка. Затем двое мужчин начали издеваться над нашей верблюдицей. Они хватали ее за шерсть и грубо пытались подтянуть к себе», — рассказала Зотова.

После, по ее словам, дебоширы попытались пролезть через ограждение к тигрице Кристал и льву Аристо, а также плевали в животных.

Агрессивных посетителей вывели из зоопарка, об их поведении сообщили в правоохранительные органы. Зотова отметила, что сейчас животные чувствуют себя нормально.