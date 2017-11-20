В Нягани учитель ударила ученика за кражу апельсина

В школе города Нягань учительница ударила по голове школьника за взятый без спроса апельсин.

Об инциденте в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре сообщает Life. Этот момент попал в объективы камер видеонаблюдения. Недовольная поведением ученика, взявшего без разрешения апельсин, учитель ударила его по голове, взяла за шею, отвела к столу, заставив школьника положить фрукт на место. Мать ребенка заявила, что понимает неправоту своего сына в этом инциденте, отметив при этом, что это не дает права педагогу поднимать на ребенка руку. Не дождавшись извинений от учительницы, мать школьника написала заявление в полицию, а педагога уволили из школы.

Однако не все разделяют точку зрения матери пострадавшего школьника. По словам родителя одного из учеников школы, этот мальчик ведет себя крайне вызывающе, в инциденте с кражей апельсина он, со слов очевидцев, обматерил учительницу, спровоцировав ее на применение силы. Ранее же этот школьник ударил в лицо учителя физкультуры. Теперь, по признаниям одного из родителей, получивший по голове от учителя школьник хвастается перед товарищами тем, что он якобы поспособствовал увольнению педагога. Также сообщается, что учителям запретили ставить этому ученику плохие оценки.