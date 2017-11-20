Сбивший человека полицейский под Тамбовом скрылся с места ДТП

В Тамбовской области пьяный полицейский выехал на встречную полосу и насмерть сбил пешехода.

Как сообщается в понедельник, 20 ноября, на сайте СУ СКР по Тамбовской области, трагедия произошла в городе Рассказово. По данным следствия, 19 ноября 35-летний полицейский вел машину в состоянии алкогольного опьянения.

«Полицейский выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на следовавшего по левой обочине во встречном ему направлении пешехода, после чего скрылся с места ДТП. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы 48-летний мужчина скончался в машине скорой помощи», — рассказали в СК.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.