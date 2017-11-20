Полиция проводит проверку после кражи шубы за 650 тысяч в баре в ЦАО

В баре на Земляном Валу в Москве у женщины украли шубу стоимостью 650 тысяч рублей.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление МВД, кража произошла в баре на Земляном Валу в Басманном районе ЦАО Москвы.

«Женщина 1981 года рождения пояснила, что пришла в бар, сняла шубу и повесила на стул рядом с собой. Оставив на несколько минут шубу без присмотра, ее наличие не обнаружила, о чем и сообщила в полицию», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что материальный ущерб составил 650 тысяч рублей. По факту произошедшего проводится проверка.