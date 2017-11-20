Почтальона представят к награде за спасение детей на пожаре

Почтальона из Мурманской области представили к награде за спасение мальчика и девочки во время пожара в их квартире.

Об этом сообщает Life. 59-летняя почтальон Светлана Абрамова принесла заказное письмо в одну из квартир в поселке Умба в Мурманской области. Подойдя к входной двери, женщина заметила признаки пожара и вошла в квартиру, в которой были два малолетних ребенка — восьмилетний мальчик и трехлетняя девочка. Из-за большого скопления дыма в подъезде выход на улицу был почти невозможен, поэтому детей укрыли в одной из соседних квартир.

Комментируя свой поступок, Светлана Абрамова призналась, что ни секунды не сомневалась в своих действиях: «Не было ни страха, ни паники. Единственное, о чём я думала в тот момент, как спасти детей из горящей квартиры. К счастью, мне это удалось, и дети остались живы».

Руководство Почты России инициировало награждение почтальона за спасение детей на пожаре.