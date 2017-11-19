В СВАО задержали зарезавшего оппонента во время ссоры москвича

В районе Лианозово на северо-востоке столицы обнаружили труп 38-летнего москвича с колото-резаными ранами.

Как передает агентство городских новостей «Москва», сообщение о ножевом ранении поступило к столичным полицейским вечером 18 ноября. Прибывшие на Зональную улицу на северо-востоке Москвы правоохранители обнаружили труп 38-летнего мужчины с колото-резаными ранами на животе, шее и руках.

По информации ресурса, полицей был задержан подозреваемый: им оказался 33-летний москвич, состоявший в конфликтных отношениях с погибшим. Предполагается, что во время ссоры подозреваемый несколько раз ударил ножом своего оппонента. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.