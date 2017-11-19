В квартире рядом со зданием ФСБ в ЦАО обнаружили подпольное казино

Организатор подпольного казино разместила в квартире в Варсонофьевском переулке в центре столицы 17 игорных аппаратов.

Как сообщает telegram-канал Mash, обнаруженная оперативниками игорная точка располагалась в непосредственной близости от здания управления ФСБ России на Лубянке в ЦАО Москвы.

Предполагаемая хозяйка подпольного казино разместила 17 игорных аппаратов в квартире в Варсонофьевском переулке. Уточняется, что в данный момент женщина находится под подпиской о невыезде.

Другие обстоятельства произошедшего выясняются.