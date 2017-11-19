Полиция ищет похитителя украшений за 11,4 млн рублей из квартиры в ЦАО

Неизвестный украл из квартиры 54-летнего москвича в Пресненском районе ювелирные изделия на сумму более 11 млн рублей.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», 54-летний безработный москвич обратился в полицию с заявлением о краже драгоценностей из его квартиры в Пресненском районе ЦАО столицы.

Установлено, что материальный ущерб от похищения ювелирных изделий составил порядка 11 млн 400 тысяч рублей.

По данным ресурса, полицейские установили, что злоумышленник сумел проникнуть в квартиру потерпевшего путем свободного доступа.

В связи с кражей драгоценностей возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает личность преступника.