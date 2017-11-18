В одном из ресторанов в "Москва-Сити" произошла перестрелка

В ресторане «Кристалл» в комплексе «Москва-Сити» произошла перестрелка, в результате которой шестеро получили ранения.

Об этом сообщает telegram-канал Mash. По информации источника, в ресторане проходило празднование юбилея одного известного в московских криминальных кругах деятеля. Поводом для стрельбы послужил бытовой конфликт, переросший в применение оружия. Сначала в перестрелке принимали участие гости, после к ним присоединились охранники комплекса. Некоторые участники инцидента скрылись с места происшествия на автомобиле.

В результате перестрелки пострадали шесть человек, среди которых есть бойцы Росгвардии и известный в столице диджей Леша Ивкин.