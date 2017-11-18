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В Одесском театре сорвали выступление Константина Райкина

Происшествия

Руководители Одесского театра, где было сорвано выступление Константина Райкина, прокомментировали инцидент.

Их слова приводит Russia Today. В театре недоумевают из-за этой ситуации, говоря, что Райкин выступает на его сцене далеко не в первый раз, но подобных скандалов ранее не было. По сообщениям сотрудницы театра, радикалы блокрировали зал, однако основная часть публики не хотела покидать своих мест: «Когда Райкин вышел уже в сопровождении охраны, милиция встала перед сценой. Хотя те (радикалы) хотели прорваться, им не дали этого сделать. Райкин извинился перед публикой и сказал: «Встретимся в другой раз». Возмущённых никого не было, все ему аплодировали, кричали: «Браво!», вручили цветы и мирно разошлись по домам».

Также в театре отметили, что в настоящий момент никаких проблем в работе театра нет, он фунционирует в обычном режиме.

 

Теги: Украина

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