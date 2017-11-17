В связи с унесшим 15 жизней ДТП под Йошкар-Олой в регионе объявлен траур

В Марий Эл в результате крупного ДТП, в котором погибли 15 человек, объявлен республиканский День траура.

Об этом сообщает РИА «Новости». Трагедия произошла на трассе Йошкар-Ола — Козьмодемьянск 16 ноября. Микроавтобус следовал из республиканского центра в город Юрино. По предварительным данным, водитель маршрутки выехал на полосу встречного движения для обгона, но столкнулся с груженым лесовозом. После мощного столкновения микроавтобус выбросило с дороги.

Республиканское управление МВД полагает, что причиной аварии могла стать погода: во время аварии шел дождь со снегом, температура воздуха составляла минус один градус, на дороге образовалась гололедица.

На данный момент подтверждена информация о 15 погибших. Еще четыре человека оказались в больнице, трое из них — дети. Роспотребнадзор по поручению министра транспорта РФ Максима Соколова проверит перевозчика, микроавтобус которого попал в аварию. Возбуждено уголовное дело по статье 238 часть третья «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».