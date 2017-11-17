В Колорадо зафиксирована первая смерть от марихуаны

В американском штате Колорадо зафиксирован первый случай гибели из-за передозировки марихуаной.

Об этом сообщает Lenta.ru. Первым умершим после передозировки марихуаны стал 11-месячный ребенок. После госпитализации младенца врачи провели анализы, результаты которых определили миокардит (повреждение сердечной мыщцы). После гибели ребенка в его крови и моче были обнаружены компоненты марихуаны в высоком количестве.

Психоактивные компаненты марихуаны попали в организм 11-месячного младенца из-за родителей, которые часто употребляли «травку». По всей видимости, курили они марихуану в присутствии ребенка. Ранее сообщалось о вреде каннабиса для миокарда, однако официальных случаев гибели из-за марихуаны зарегистрировано не было.