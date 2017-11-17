Шесть человек порезали себе руки в Мосгорсуде в знак протеста

В пятницу, 17 ноября, в Мосгорсуде шестеро человек, обвиняемых в хулиганстве, порезали себе руки.

О произошедшем РИА «Новости» рассказал адвокат одного из фигурантов дела Мераб Телоян. По его словам, обвиняемые порезали руки «в знак протеста против продления им меры пресечения свыше двух с половиной лет».

Телоян объяснил, что его подзащитный и его знакомые обвиняются в хулиганстве: «Это было в 2015 году в ресторане "Тануки", якобы они оскорбили чеченца, произошла драка». По словам адвоката, фигурантам продлевают арест уже два года, а само дело правоохранители не могут расследовать.

После инцидента в суд вызвали «скорую», по факту произошедшего начата проверка.