В ЮЗАО задержали мужчину, убившего пожилого отца декоративным мечом

Мужчина во время ссоры в квартире на Севастопольском проспекте в районе Зюзино зарезал пожилого отца декоративным мечом.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», информация о происшествии в квартире на юго-западе столицы поступила к полицейским вечером 15 ноября. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело пожилого мужчины с колото-резаной раной живота.

В связи с этим был задержан 32-летний сын погибшего. Предполагается, что подозреваемый во время ссоры с отцом напал на него с декоративным мечом и нанес пожилому мужчине смертельные травмы.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.