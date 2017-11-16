На Ямале в берлоге дикого медведя нашли части тела пропавшего мужчины

Во время поисков пропавшего более недели назад жителя Ямало-Ненецкого округа полицейские застрелили напавшего на них медведя.

Как сообщает РИА «Новости», 7 ноября в полицию Ямало-Ненецкого автономного округа обратились родственники 25-летнего мужчины с заявлением о его пропаже. Во время поисков пропавшего полицейские обнаружили медвежью берлогу, откуда на них напало взрослое животное, после чего правоохранителям пришлось застрелить зверя.

По информации агентства, во время осмотра берлоги зверя были обнаружены части тела неизвестного человека, а также фрагменты одежды. Уточняется, что родственники пропавшего мужчины опознали его вещи, но эксперты все же продолжают устанавливать личность и причины смерти погибшего.