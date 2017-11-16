Четверо погибли в столкновении легковушки с "КамАЗом" на Кубани

В станице Новорождественской в Краснодаре 29-летний водитель Audi не справился с управлением и врезался в «КамАЗ».

Как сообщает РИА «Новости», в результате лобового столкновения легкового автомобиля марки Audi с «КамАЗом» погибли четверо жителей Павловского района Краснодарского края в возрасте от 25 до 29 лет.

Предполагается, что виновником смертельного ДТП, которое произошло в станице Новорождественской в четверг, 15 ноября, около 00:50 мск, стал водитель Audi, потерявший управление и выехавший на встречную полосу.

Обстоятельства ДТП продолжают устанавливаться сотрудниками ГУМВД по Краснодарскому краю.