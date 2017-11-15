В ДТП с участием "Газели" и "КамАЗа" под Ростовом погибли пять человек

В результате столкновения «Газели» и грузовика «КамАЗ» на трассе «Дон» в Ростовской области погибли пять человек.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД. Микроавтобус «Газель» столкнулся с припаркованным грузовиком «КамАЗ». Столкновение, приведшее к гибели пяти человек, произошло около половины четвертого утра на 1114-м километре трассы «Дон». Из пятерых погибших двое были детьми.

В результате аварии шесть пассажиров микроавтобуса получили повреждения. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ростовского областного управления ГИБДД. По факту аварии проводится проверка.