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В ДТП с участием "Газели" и "КамАЗа" под Ростовом погибли пять человек

Происшествия

В результате столкновения «Газели» и грузовика «КамАЗ» на трассе «Дон» в Ростовской области погибли пять человек.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД. Микроавтобус «Газель» столкнулся с припаркованным грузовиком «КамАЗ». Столкновение, приведшее к гибели пяти человек, произошло около половины четвертого утра на 1114-м километре трассы «Дон». Из пятерых погибших двое были детьми.

В результате аварии шесть пассажиров микроавтобуса получили повреждения. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ростовского областного управления ГИБДД. По факту аварии проводится проверка.

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