В Башкирии женщина погибла в жутком ДТП

В башкирском городе Салават женщина погибла после того, как ее переехали сразу три автомобиля.

Об этом сообщает Life. Трагедия произошла в городе Салават на улице Лениградская. Женщина 1980 года рождения перешла дорогу в неположенном месте, после чего ее сбила машина, выбросив на полосу встречного движения. Там ее перехали еще два автомобиля. Жуткие травмы, полученные в результате трагедии, оказались не совместимыми с жизнью, и женщина скончалась на месте.

По сообщениям местных СМИ, водитель сбившей женщину машины и управлявший третьим автомобилем человек скрылись с места происшествия.