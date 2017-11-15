Пострадавшую в авиакатастрофе под Хабаровском девочку госпитализируют

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт объявил 16 ноября днем траура по погибшим в крушении самолета L-410.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в результате крушения самолета L-410 в поселке Нелькан в Хабаровском крае погибли шесть человек.

Как сообщает РИА «Новости», тела всех жертв авиакатастрофы, среди которых оказались пилоты Чумаков и Зуев, а также местные жители Ольга Лапоникова, Анна Лапоникова, Светлана Похомова и Денис Амосов, извлекли из-под обломков.

Уточняется, что уцелеть на борту самолета удалось лишь маленькой девочке, состояние которой медики оценивают как тяжелое, но стабильное.

В данный момент к вылету в Нелькан готовится вертолет санавиации с бригадой врачей для транспортироваки пострадавшего ребенка в больницу Хабаровска.

По информации агентства, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт объявил четверг, 16 ноября, днем траура по погибшим в авиакатастрофе. Кроме того, он также распорядился оказать семьям погибших материальную помощь.