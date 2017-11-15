Найденная в реке в Коломне девушка была беременна

Девушка, обнаруженная на дне Москвы-реки в Коломне со связанными ногами, была на поздней стадии беременности.

По информации Life, тело было найдено 14 ноября. Правоохранительные органы пока не смогли установить личность погибшей. Источник сообщает, что девушка находилась на последних месяцах беременности. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Судмедэксперты установили, что смерть наступила несколько дней назад. На девушке были черные брюки и зеленая толстовка. На вид погибшей было около 20 лет.