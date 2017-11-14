В Кузбассе завели дело на сбившего 4 детей и пенсионерку водителя BMW

В Кузбассе водитель BMW не справился с управлением и сбил 68-летнюю женщину с четырьмя детьми по дороге в школу.

Как сообщает РИА «Новости», ДТП произошло утром 14 ноября в городе Березовский в Кузбассе. Уточняется, что водитель автомобиля BMW не справился с управлением и сбил идущих по краю проезжей части пенсионерку с четырьмя школьницами, которые торопились на занятия в учебное заведение.

В результате ДТП от полученных травм погибла 7-летняя девочка, 68-летнюю женщину и еще троих детей доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

После проведенной ГУМВД проверки выяснилось, что владелец BMW установил на автомобиль резину с разной степенью морозостойкости, что нарушает существующие стандарты.

На водителя иномарки завели уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа городского ОМВД.