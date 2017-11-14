Под Тверью завели уголовное дело на обстрелявших полицейское авто

Неизвестные выпустили восемь пуль по служебной машине полицейских, направлявшихся на вызов, в городе Кимры Тверской области.

Как сообщает Life, в городе Кимры под Тверью служебный автомобиль полиции направлялся на вызов об угоне со стрельбой, когда сам попал под обстрел. Уточняется, что неизвестные выпустили по полицейской машине восемь пуль, после чего скрылись.

По информации издания, никто из правоохранителей не пострадал. Однако местное СУ СК возбудило уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Все обстоятельства случишегося выясняются, личности неизвестных злоумышленников устанавливаются.