Под Москвой ищут подбросившего труп в больницу водителя Porsche

13 ноября неизвестный на Porsche привез в больницу поселка Селятино в Подмосковье тело мужчины с ножевыми ранениями и скрылся.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», днем 13 ноября водитель автомобиля Porsche привез к приемному покою хирургического корпуса ГБУЗ МО «Селятинская районная больница №5» 35-летнего мужчину с колото-резанным ранением груди, после чего скрылся. Уточняется, что позднее врачи констатировали смерть потерпевшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Полиция устанавливает личность водителя Porsche, а также все обстоятельства произошедшего.