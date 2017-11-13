В Ленобласти ищут сбросившего в колодец тела своих нанимателей рабочего

Во Всеволожском районе Ленинградской области завели уголовное дело из-за найденных в колодце тел трех человек.

Как сообщает РИА «Новости», в ночь на 13 ноября в колодце на участке частного дома в поселке Токсово Всеволожского района Ленобласти обнаружены тела 53-летнего мужчины, а также 54 и 81-летних женщин с признаками насильственной смерти.

Уточняется, что в связи с этим полиция в Ленинградской области разыскивает 26-летнего рабочего, который является подозреваемым в убийстве своих нанимателей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Кроме того, на месте преступления работает следственная группа, назначены необходимые судебные экспертизы для выяснения обстоятельств гибели трех человек.