Под Ростовом выясняют причины пожара, унесшего жизни трех человек

В ночь на 13 ноября при пожаре в частном доме в хуторе Северный Целинского района Ростовской области погибли три человека.

Как сообщает РИА «Новости», информация о возгорании в частном доме под Ростовом поступила к пожарным в 3.48 мск. Приехавшие на место происшествия сотрудники МЧС смогли ликвидировать пожар уже к 4.10, однако в обгоревшем помещении были обнаружены тела троих жителей, в том числе двоих детей.

«При пожаре погибли мужчина 1987 года рождения и две девочки примерно семи и десяти лет», — приводит агентство слова представителя ГУМЧС России по Ростовской области.

Уточняется, что в данный момент спасатели устанавливают причину пожара.