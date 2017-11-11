Умирающий мужчина с гранатой попытался ограбить банк в Москве

Мужчина с гранатой и жалобной запиской попытался ограбить банк на Тихвинской улице в столице.

РЕН ТВ сообщает, что злоумышленник в маске вошёл в здание банка и положил перед кассиром листок с требованием.

«Прочитайте внимательно и до конца, — говорилось в записке. — Хорошенько подумайте, мне терять нечего, я скоро умру, а так хоть семье оставлю». Преступник также написал, что у него при себе имеется граната.

Грабитель без денег скрылся с места происшествия, когда в банке сработала сигнализация. Полицейские разыскивают подозреваемого.