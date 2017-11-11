Школьники на Mercedes открыли огонь из автомата в Москве

По факту стрельбы из охолощённого автомата на западе Москвы задержаны четверо подростков.

10 ноября Sobesednik.ru писал, что возле гостиницы «Украина» в Москве полицейские задержали злоумышленников на автомобиле Mercedes, которые устроили стрельбу.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГУМВД по Москве, огонь на улице открыли школьники. За рулём Mercedes сидел 17-летний подросток, в иномарке также были его друзья — один 15-летний и двое 16-летних подростка.

У них нашли не только охолощённый автомат АКС-74У, но и три пневматических пистолета.

Школьников доставили в ОМВД. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Причина поступка подростков пока не называется.