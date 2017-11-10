Сотрдуника "Газпрома" госпитализировали после избиения в Питере

Двое неизвестных избили арматурой начальника отдела «Газпрома» в Санкт-Петербурге.

Как сообщает в пятницу, 10 ноября, РИА «Новости» со ссылкой на источник, инцидент произошел накануне на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге.

«Двое неизвестных арматурой избили 53-летнего начальника отдела акционерного общества ПАО "Газпром", он госпитализирован с многочисленными травмами», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что избитый возглавлял отдел проектного управления компании. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.