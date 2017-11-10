Пенсионерку приговорили к двум годам условно за двойную пенсию

В Ивановской области женщина более 20 лет получала двойную пенсию по старости.

Как сообщает в пятницу, 10 ноября, «Российская газета», суд в Ивановской области приговорил пенсионерку к двум годам заключения условно с испытательным сроком в один год. Ее признали виновной в мошенничестве при получении социальных выплат.

Как уточняет газета, в 1993 году женщина, зарегистрированная в городе Шуя Ивановской области, начала получать пенсию по старости. В 1995 году она зарегистрировалась по месту жительства дочери, в городе Касимове Рязанской области, и обратилась в региональную комиссию по назначению пенсии по старости, скрыв информацию о том, что уже получает социальные выплаты.

Таким образом, с 1995 года женщина получала пенсию и в Ивановской, и в Рязанской областях.

Отмечается, что сумма переплаты составила более миллиона рублей. Пенсионерка раскаялась и признала вину, а также добровольно вернула 52 тысячи Пенсионному фонду.