Количество жертв обрушения жилого дома в Ижевске возросло до шести человек

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ижевске случилось обрушение подъезда, унесшее жизни шестерых человек.

Об этом сообщает РИА «Новости». Вечером 9 ноября в одном из домов Ижевска произошел взрыв бытового газа, приведший к полному разрушению восьми квартир. Ранее сообщалось о пятерых погибших, однако число жертв обрушения возросло до шести человек. Среди них ребенок 2009 года рождения. Травмы получили трое человек.

Сотрудники МЧС продолжают работу по разбору завалов, под которыми могут находиться люди. Были сообщения о двух пропавших без вести. В качестве основной версии случившегося рассматривается взрыв бытового газа. Глава МЧС Владимир Пучков вылетел в Ижевск для координации работ по ликвидации последствий происшествия.