Задолжавших 1,5 млн "братьев из СССР" задержали во Владивостоке

Во Владивостоке задержали двух братьев, отказавшихся оплачивать кредиты и штрафы со ссылкой на своё советское гражданство.

РИА «Новости» сообщает, что двое жителей Владивостока во время посещения отдела судебных приставов отказались возвращать кредиты на сумму в 1,5 миллиона рублей и штрафы за нарушение ПДД. Свою позицию братья объяснили тем, что они являются гражданами СССР, а не России и не хотят подчиняться нелегитимным требованиям суда.

«При этом беседа с судебным приставом-исполнителем проходила на повышенных тонах и в агрессивной форме. Демонстрируя отличное знание законодательной базы СССР и Российской Федерации, братья от устных заявлений о полном отказе от всех обязательств перешли к угрозам в адрес судебного пристава-исполнителя, пообещав расправиться с "иностранным агентом" и её семьей», — говорится в сообщении Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.

Во время задержания мужчины оказали сопротивление. У одного из них при себе был нож. Смутьянов отправили под арест на неделю. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.