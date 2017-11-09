При обрушении части дома в Ижевске один человек, двое пострадали

Пострадавших при обрушении подъезда жилого дома в Удмуртии госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в Ижевске обрушились 9 этажей жилого дома. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв бытового газа.

Как сообщает РИА «Новости», стало известно об одном погибшем и двоих пострадавших при обрушении дома в Удмуртии. Получивших травмы жителей дома отправляют в Республиканскую клиническую больницу.

Кроме того, под завалами могут оставаться и другие люди. В связи с произошедшим в Ижевске открыта горячая телефонная линия. Уточняется также, что ситуация находится на личном контроле у прокурора Удмуртии.

«В настоящий момент на месте находится прокурор Удмуртской республики Сергей Панов и работники прокуратуры республики. Обстоятельства произошедшего выясняются. Имеются пострадавшие и погибшие. Их количество уточняется», — приводит агентство слова представителей республиканской прокуратуры.

По факту происшествия СК возбудил уголовное дело, обстоятельства ЧП выясняются.