В перевернувшемся под Красноярском автобусе пострадали десять человек

ГИБДД и следственно-оперативная группа работают на месте ДТП с автобусом на федеральной трассе «Байкал» в Красноярском крае.

Как передает РИА «Новости», утром 7 ноября рейсовый автобус с 34 пассажирами съехал в кювет и перевернулся на федеральной трассе «Байкал» в Красноярском крае в районе города Бородино, в результате чего пострадали десять человек.

По предварительным данным, ДТП произошло по вине не справившегося с управлением водителя.

Агентство сообщает также, что шестеро из десяти пострадавших в состоянии средней тяжести были направлены в ближайшую больницу.

В районе ДТП сотрудники ГИБДД организовали автобус для обогрева участников автоаварии. Кроме того, на место происшествия выехал начальник краевого ГИБДД Алексей Членов.