Под Саратовом мать нашла 9-месячного ребенка утопленным в биотуалете

СК РФ начал проверку по факту гибели младенца в квартирном биотуалете в Марксовском районе Саратовской области.

Как сообщает Life, несчастный случай произошел под Саратовом 5 ноября: жительница Марксовского района обнаружила своего девятимесячного ребенка наполовину погруженным в ведро биотуалета. Прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли спасти ребенка.

Уточняется, что сейчас данным делом занимаются следователи СУ СК РФ по Саратовской области. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося, изучаются условия жизни малыша. Издание также подчеркивает, что следователей интересует работа органов системы профилактики.