Кто приторговывает согражданами на органы – и как попадают в их руки

Шок недели: молодого мужчину из Таганрога наняли перегнать машину – и пытались продать на органы за 1,5 млн рублей.

Продавцов человеческих органов задержали в Таганроге при получении денег. Им грозит всего до 15 лет тюрьмы – в то время как человеку, даже не подозревающему, что им торгуют посторонние, грозила верная смерть: его органы и ткани планировали к «дальнейшей эксплуатации в личных целях».

Мужчина 26 лет подрядился перегнать машину в другую страну. Заказчики сказали, что для этого надо пройти медобследование. Он и прошел. В итоге оказался товаром для «черных трансплантологов».

Сделка проходила в конгресс-отеле Таганрога, о ней узнали правоохранители и выступили «покупателями». После передачи денег «продавцов» задержали. Их жертва спаслась, можно сказать, чудом.

Желание заработать сразу и много – и неважно, насколько нравственно то дело, которое сулит такой заработок… Вам не страшно, что среди нас ходят все эти люди? Что степень извращения и жестокости в обществе зашкаливает?

А ведь они настолько чувствуют себя безнаказанными, что нередко еще и бахвалятся своими зверствами. Кто-то избивает чуть не до смерти одноклассников и выкладывает видео этого в сеть; кто-то издевается над животными и тоже прикладывает усилия стать известным таким образом.

А кто-то просто втихаря приторговывает согражданами…

И ведь не факт, что суд признает этих «продавцов» виновными – сами понимаете, дело-то деликатное...