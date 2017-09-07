Происшествия
Источник: ОТР
14:49, 07 Сентября 2017 Версия для печати

В Забайкалье наладили работу после ЧП с военным эшелоном

На станции Чита-2 в Забайкальском крае восстановили движение после схода с рельсов военного эшелона.

«Сегодня, 7 сентября, в 12:04 местного времени работы по восстановлению пути завершены, движение на станции полностью восстановлено, в настоящее время причины сходы уточняются», — рассказал ОТР начальник службы коммуникаций Забайкальской железной дороги Евгений Захарченко.

10 платформ грузового поезда, который перевозил военную технику, сошли с рельсов 6 сентября. Технику — легкобронированные тягачи и боевые машины пехоты — перевозили без личного состава, поэтому в результате ЧП никто не пострадал.

После инцидента СМИ сообщили о задержке шести пассажирских составов на 40 минут, однако в Забайкальской железной дороге эту информацию не подтвердили.

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Ушаков Олег

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