В Забайкалье наладили работу после ЧП с военным эшелоном

На станции Чита-2 в Забайкальском крае восстановили движение после схода с рельсов военного эшелона.

«Сегодня, 7 сентября, в 12:04 местного времени работы по восстановлению пути завершены, движение на станции полностью восстановлено, в настоящее время причины сходы уточняются», — рассказал ОТР начальник службы коммуникаций Забайкальской железной дороги Евгений Захарченко.

10 платформ грузового поезда, который перевозил военную технику, сошли с рельсов 6 сентября. Технику — легкобронированные тягачи и боевые машины пехоты — перевозили без личного состава, поэтому в результате ЧП никто не пострадал.

После инцидента СМИ сообщили о задержке шести пассажирских составов на 40 минут, однако в Забайкальской железной дороге эту информацию не подтвердили.