Установленную в память о Немцове мемориальную доску могут убрать

Власти Москвы заявили о незаконности установки мемориальной доски памяти Немцова, открытой 7 сентября на Малой Ордынке.

В комментарии ТАСС сотрудница Отдела памятных знаков и мемориальных досок столичного Департамента культурного наследия заявила, что были нарушены требования постановления № 1287 «Об утверждении положения о порядке установки в городе Москве мемориальных досок». Также уточняется, что ввиду незаконности установки доски инициаторы якобы должны демонтировать ее за свой счет.

Сергей Марков, автор идеи увековечения памяти Немцова на доме, в котором жил политик, в интервью «Эху Москвы» сообщил, что процедура была проведена в полном соответствии с Жилищным кодексом РФ, поэтому мемориальная доска не может быть демонтирована без нарушения закона.

Борис Немцов был застрелен в Москве на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2017 года. Причастные к убийству были приговорены к лишению свободы сроком от 11 до 20 лет.