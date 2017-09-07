Происшествия
14:29, 07 Сентября 2017 Версия для печати

На севере Москвы маленький ребенок выпал из окна 9-го этажа

Днем 7 сентября на севере Москвы из окна девятого этажа выпал маленький ребенок.

Свидетелями трагедии стали десятки очевидцев — это работники офисного центра, который находится рядом с новостройкой, а также соседи по многоквартирному дому по адресу улица Верхняя Масловка, 28 (район Савеловский САО Москвы).

По словам очевидцев, ребенок выпал из окна 9 этажа.

Место происшествия оцеплено, там уже работают сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи. Официальных комментариев пока нет, так что состояние ребенка остается неизвестным, однако очевидцы происшествия высказывают мнение, что ему едва ли удалось выжить.

читайте также:"Тело Вики лежало не прямо под окном..."
Выбросилась из окна? Или выбросил любимый?
В истории смерти 19-летней Виктории Лаврухиной в Котельниках много вопросов. Почему следствие не спешит задавать их участникам драмы? »

читайте также:Мама выпавшей из окна девочки оставила ей мобильный телефон
Мать выпавшей из окна девочки в Екатеринбурге звонила ей перед трагедией
В Екатеринбурге четырехлетняя девочка выпала из окна квартиры, пытаясь добраться до мамы »

Легконогих Вячеслав

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Loading...

Новое на сайте

"Идея моста до Хоккайдо будет кочевать из документа в документ"
14:10, 07 Сентября 2017
Экономист Виталий Швыдко объяснил Sobesednik.ru, почему мост между Сахалином и Хоккайдо «построят» только на бумаге
»
Врач-трансплантолог Михаил Каабак: Дети ждут почки годами
13:09, 07 Сентября 2017
Известный врач-трансплантолог Михаил Каабак рассказал Sobesednik.ru о проблемах детской трансплантологии в России
»
На сколько России хватит новых автомобильных номеров?
12:12, 07 Сентября 2017
В России собираются менять формат регистрационных знаков для автомобилей: старых «номеров» уже не хватает на всех
»