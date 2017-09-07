На севере Москвы маленький ребенок выпал из окна 9-го этажа

Днем 7 сентября на севере Москвы из окна девятого этажа выпал маленький ребенок.

Свидетелями трагедии стали десятки очевидцев — это работники офисного центра, который находится рядом с новостройкой, а также соседи по многоквартирному дому по адресу улица Верхняя Масловка, 28 (район Савеловский САО Москвы).

По словам очевидцев, ребенок выпал из окна 9 этажа.

Место происшествия оцеплено, там уже работают сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи. Официальных комментариев пока нет, так что состояние ребенка остается неизвестным, однако очевидцы происшествия высказывают мнение, что ему едва ли удалось выжить.