Происшествия
Источник: Интерфакс
16:12, 06 Сентября 2017 Версия для печати

Три человека погибли при падении стрелы крана в Химках

Три человека погибли, ещё двое пострадали при падении стрелы башенного крана в подмосковных Химках.

«Интерфакс» сообщает, что ЧП произошло около 10:00 во вторник, 5 сентября, на строительном объекте в городском округе Химки. Стрела обрушилась во время сборки башенного крана, которую проводили работники ООО «Вертикаль».

Трое рабочих погибли, ещё двое находятся в Химкинской центральной клинической больнице в тяжёлом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В Главгосстройнадзоре по Подмосковью рассказали, что ЧП случилось на объекте компании «ПИК-Регион». Субподрядчиком строительства выступала компания «БелСлавСтройРеконструкция», которую ранее оштрафовали на 100 тысяч рублей за ненадлежащее качество и несоблюдение технологии выполнения монолитных работ.

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