Москвича отпустили после допроса по поводу съёмки голой дочки

Следователи допросили мужчину, который, по предварительным данным, снимал на камеру голого ребёнка.

Очевидец прислала в редакцию «Комсомольской правды» видео, на котором мужчина на Ленинградском проспекте в Москве снимает на видеокамеру маленькую девочку без штанов.

«На самой Ленинградке на аварийке притормозила машина "Мерседес". Из неё мужчина средних лет, седой, выволок маленькую девочку. На вид ей примерно года 3-4. Девочка сопротивлялась и плакала», — рассказала газете женщина, ставшая свидетельницей произошедшего.

Газета передала запись в СК. Правоохранительные органы установили личность мужчины, допросили его и отпустили, не обнаружив состава преступления.

Telegram-канал Mash сообщил, что мужчина с камерой оказался отцом девочки. По его словам, он просто снимал фильм про ребёнка. «Дочка захотела писать, я остановился и выпустил её. Танцевать я её не просил и ничего не снимал», — рассказал москвич, добавив, что вынес видеокамеру из машины, чтобы её не украли.

Примечательно, что полицейские не обнаружили в камере мужчины ни одного кадра с обнажёнными детьми.

Следователи продолжают проверку инцидента. С девочкой собираются поговорить психологи.