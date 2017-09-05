Происшествия
15:28, 05 Сентября 2017 Версия для печати

Четыре человека пострадали при стрельбе в подмосковной школе

Подросток устроил стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке, в результате чего пострадали четыре человека.

15-летний школьник выстрелил в учительницу по информатике из пневматического пистолета и ударил её по голове молотком для разделки мяса. 39-летнюю учительницу госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.

Ученик 9 «А» также разбросал дымовые шашки. Во время нападения трое подростков, испугавшись, выпрыгнули из окна класса и получили травмы.

«Были стрельба, взрывы. У парня крышу снесло. Стрелял, кричал, что пришёл сюда, чтобы умереть. Мы в соседнем кабинете были», — рассказал РБК один из школьников.

По данным ТАСС, полицейские задержали несовершеннолетнего злоумышленника. Его допрашивают в присутствии родителей. СК возбудил дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

По предварительной информации, школьник пошёл на преступление из-за конфликта с учительницей или одноклассниками. Правоохранительные органы выяснили, что подросток давно готовил нападение. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он выкладывал фото с оружием, ссылки на страницы для заказа топоров и материалы о массовом убийстве в американской школе «Колумбайн» в апреле 1999 года. В соцсети он зарегистрировался под ником, отсылающим к имени одного из убийц в «Колумбайне».

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Ушаков Олег

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