Свыше 260 человек вывели из школы Москвы при пожаре

Столичную школу эвакуировали после воспламенения кабеля в столовой.

Информагентство Nation News сообщает, что из школы № 400, расположенной в доме 100а на шоссе Энтузиастов в районе Ивановское ВАО Москвы, эвакуировали 260 человек во время возгорания.

Площадь пожара составила один погонный метр. Огонь потушили с помощью порошкового огнетушителя. Сотрудников школы и учеников эвакуировали ещё до приезда пожарных.

В результате ЧП никто не пострадал. По предварительным данным, кабель загорелся из-за короткого замыкания. Все обстоятельства происшествия выясняются.