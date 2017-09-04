Ройзман допустил версию теракта после поджога УАЗа у кинотеатра

Мужчина, состоящий на психиатрическом учёте, въехал в фойе кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге на УАЗе.

Как сообщается на сайте СК РФ по Свердловской области, 39-летний житель города Ирбит на автомобиле УАЗ, набитом газовыми баллонами и бочками с бензином, протаранил здание кинотеатра «Космос», в результате чего возник пожар на площади около 30 квадратных метров.

Водитель вышел из машины и бросил в неё «коктейль Молотова». Перед этим он прогнал случайного прохожего, который вызвался ему помочь. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Пожар потушили за 30 минут. С огнём боролись более 50 спасателей и 18 пожарных машин. Из кинотеатра эвакуировали пять человек. В результате инцидента никто не пострадал.

Полиция задержала подозреваемого, который скрылся с места происшествия, но потом обратился за медицинской помощью. Мужчина получил многочисленные ожоги.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК (умышленное повреждение имущества, совершённое путём поджога).

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман допустил, что произошедшее было терактом. «По поводу поджога ККТ Космос в Екб. Использовали психа. Пострадавших нет. Цель непонятна. Теракт? Исполнитель установлен. Местный. Раскроют», – написал градоначальник в Twitter [орфография и пунктуация автора сохранены].