Происшествия
Источник: Nation News
12:05, 04 Сентября 2017 Версия для печати

Атаку на кинотеатр в Екатеринбурге связали с фильмом "Матильда"

На допросе мужчина, протаранивший екатеринбургский кинотеатр, назвал себя противником фильма «Матильда».

Ранее Sobesednik.ru писал, что 39-летний мужчина, состоящий на психиатрическом учёте, протаранил кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге на автомобиле УАЗ, набитом газовыми баллонами и бочками с бензином. После этого мужчина бросил в машину «коктейль Молотова».

Znak.com со ссылкой на близкий к следствию источник сообщил, что задержанный владелец УАЗ пытался сжечь кинотеатр из-за фильма «Матильда» Алексея Учителя.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман у себя в Twitter назвал произошедшее терактом: «Похоже, что поджог ККТ Космос в Екб всё-таки из-за Матильды. Донагнетались. Возгорелось пламя. Считаю терактом. Привет [депутату ГД Наталье] Поклонской».

Как передаёт информагентство Nation News, злоумышленника на УАЗ зовут Денис Мурашов. После инцидента у кинотеатра мужчина обратился в больницу, пожаловавшись на ожоги, однако врачи, осмотревшие Мурашова, решили, что он не нуждается в госпитализации.

«Комсомольская правда» пишет, что Денис Мурашов зарабатывал ремонтом квартир. Некоторое время назад он развёлся с женой, которой не понравилось его увлечение религией. «Но потом мы не сошлись во взглядах. У него появилась вера. Я её называю псевдоправославие. Я считаю, он попал в секту. Во всём виноват интернет, начитался там всякой чуши», – рассказала бывшая супруга Мурашова.

В эти дни в кинотеатре «Космос» проходил «Уральский фестиваль кино». Фильма «Матильда» в программе не значилось.

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Ушаков Олег

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