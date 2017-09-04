Происшествия
Источник: Интерфакс
17:19, 04 Сентября 2017 Версия для печати

20 выходцев с Кавказа задержали у посольства Мьянмы в Москве

20 уроженцев Северного Кавказа задержали около посольства Мьянмы в Москве.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в центре Грозного состоялся митинг против «геноцида мусульман» в Мьянме. По данным местного МВД, на главную площадь города вышли свыше миллиона человек. Накануне сотни мусульман устроили в центре Москвы несанкционированную акцию протеста против преследования единоверцев в этой азиатской стране. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он пойдёт против России, если она поддержит действия властей Мьянмы.

«Интерфакс» пишет, что у посольства Мьянмы в Москве задержали 20 человек, которые хотели подписать письмо послу Мьянмы с призывом прекратить, с их слов, геноцид мусульман. Среди задержанных оказались две женщины. Их посадили в автозак после того, как они не подчинились требованию прекратить незаконное собрание.

На 17 из 20 задержанных составили протоколы о нарушении правил проведения митингов.

К моменту написания новости у посольства находилось ещё около 25 граждан, протестующих против действий руководства Мьянмы в отношении мусульман.

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