Труп зарезанного мужчины нашли в Audi A8 в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нахождения трупа в Audi A8 на Варшавском шоссе.

В воскресенье, 3 августа, СУ СКР по Москве сообщил о том, что в ночь с 1 на 2 сентября в салоне Audi A8 нашли труп мужчины с колото-резаными ранениями в области груди и спины. Отмечается, что автомобиль был припаркован на проезжей части Варшавского шоссе.

Личность погибшего устанавливается, по данным следствия, на вид мужчине 40-45 лет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».