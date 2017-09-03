Происшествия
Источник: СУ СКР по Москве
14:05, 03 Сентября 2017 Версия для печати

Труп зарезанного мужчины нашли в Audi A8 в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нахождения трупа в Audi A8 на Варшавском шоссе.

В воскресенье, 3 августа, СУ СКР по Москве сообщил о том, что в ночь с 1 на 2 сентября в салоне Audi A8 нашли труп мужчины с колото-резаными ранениями в области груди и спины. Отмечается, что автомобиль был припаркован на проезжей части Варшавского шоссе.

Личность погибшего устанавливается, по данным следствия, на вид мужчине 40-45 лет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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Карпухина Мария

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